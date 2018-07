FOTO: GAME INFORMER FOTO: GAME INFORMER

Matheus Mans

Após anunciar uma nova versão de Guitar Hero, a Activision divulgou uma notícia que deixará muitos fãs de videogame felizes: um novo jogo da série Tony Hawk deverá ser lançado até o final de 2015! O Tony Hawk Pro Skater 5 terá versões para PlayStation 4 e Xbox One. Alguns meses depois, segundo a produtora, serão lançadas as versões para PS3 e Xbox 360.

Segundo a Activision, este novo game de Tony Hawk marcará a volta da série às origens do jogo, para alegria dos saudosistas. Afinal, ele será composto por várias fases com diversos objetivos em cada uma delas. Haverá também a possibilidade de jogar sozinho ou em grupo, através da versão online; a utilização de power-ups para aumentar o desempenho do jogador; e a criação de pistas, que podem ser compartilhadas com outros usuários.

A revista Game Informer, que divulgou a volta da série com exclusividade, ainda disse que os skatistas Tony Hawk, Nyjah Huston, Chris Cole, Aaron Homoki, Ishod Wair, Riley Hawk, Lizzie Armanto, David Gonzalez, Andrew Reynolds e Leticia Bufoni são os confirmados até o momento. Esta última, aliás, é motivo de comemoração: Leticia é a única brasileira da lista.

Abaixo, algumas imagens exclusivas do game divulgadas pela Game Informer: