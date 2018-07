A Marvelous liberou um novo trailer da versão HD de No More Heroes, que será lançada para PS3 e Xbox 360 no Japão.

A deliciosa sanguinolência nonsense do game parece que foi feita sob medida para os consoles de nova geração. Mesmo os minigames que usavam os controles com detecção de movimento do Wii parecem ter caído como uma luva com a jogabilidade simplificada dos controles convencionais.

A má notícia é que No More Heroes Paradise ainda não tem previsão de lançamento no ocidente.