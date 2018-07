A Ubisoft está passando por uma saia justa nessa E3. Ou quase: depois de ter divulgado a nova versão de uma de suas séries mais bem sucedidas, Assassin’s Creed, a empresa foi questionada sobre a presença de mulheres em seus jogos – e, em especial, na franquia multimilionária.

Em entrevista ao site americano Polygon, o diretor criativo da empresa, Alex Amancio, alegou que “ter personagens femininas teriam dobrado o custo o jogo. São duas vezes mais animações, vozes, aspectos visuais. Era muito trabalho”.

A decisão foi muito criticada nas redes sociais, especialmente por gente do setor de animação de games, como Jonathan Cooper, ex-diretor de animação da própria Ubisoft.

In my educated opinion, I would estimate this to be a day or two’s work. Not a replacement of 8000 animations. http://t.co/z4OZl3Sngl

— Jonathan Cooper (@GameAnim) June 11, 2014