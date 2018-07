Divulgação/Ubisoft

Homem primata! Far Cry Primal leva a franquia para a era das cavernas

Entre mamutes e tigres-dente-de-sabre, a Ubisoft anunciou nessa terça-feira (6) o novo jogo da série Far Cry. Far Cry Primal, que chega no primeiro trimestre de 2016 para PC e os consoles de nova geração (PS4 e Xbox One), será uma aventura na Idade da Pedra, a 10 mil anos antes de Cristo.

É uma grande mudança para a série de ação e aventura em primeira pessoa da Ubisoft, que tinha aventuras nos tempos contemporâneos em lugares paradisíacos como a África e o Himalaia. Agora, no entanto, o jogador terá de enfrentar grandes animais e lutar por sua sobrevivência em um ambiente cheio de predadores.

Assim como em outros jogos da série, o foco fica na campanha para um jogador: dessa vez, o protagonista é Takkar, o último sobrevivente de sua tribo. Além de se manter vivo em um grande mundo aberto, Takkar terá de aprender a lidar com a natureza e criar suas próprias ferramentas.

“A Idade da Pedra é o ambiente perfeito para Far Cry”, disse Jean-Christophe Guyot, diretor criativo da Ubisoft, em comunicado à imprensa. “Normalmente, os games da série colocam o jogador no topo de um mundo conhecido, em um belo cenário, sem regras e com desafios selvagens. Já a Idade da Pedra é uma época de fronteira para a humanidade, em que os homens marcam presença na Terra e tomam o espaço para si, subindo na cadeia alimentar”.

Far Cry Primal será lançado em 23 de fevereiro para PS4 e Xbox One — e chega aos PCs em março de 2016.

