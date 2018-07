A produtora francesa Ubisoft comunicou na quarta-feira, 29, a redução de suas atividades de desenvolvimento de jogos no Brasil. A produtora tem dois estúdios, um no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, após a compra da Southlogic Studios, em 2008, e outro em São Paulo, na capital paulista, que foi criado em 2009.

A empresa não dá explicações de como será feita o corte. Apenas foi justificado que as condições do mercado no Brasil interromperam as metas estabelecidas para a produtora.

Uma empresa em reestruturação pode ter redução dos empregos e paralisação na produção de jogos. Entretanto, a empresa diz que vai permanecer no Brasil.

Veja o comunicado na íntegra: “A Ubisoft confirma que irá diminuir as atividades de desenvolvimento de seus estúdios brasileiros até o final deste ano, já que as atuais condições do mercado não permitem alcançar as metas inicialmente estabelecidas para os estúdios. A Ubisoft informa ainda que pretende continuar seus negócios no Brasil.”

De acordo com a própria produtora, a parceria com a PUC-RS, com a qual mantêm um curso de pós-graduação em desenvolvimento de jogos, será mantida. Até o momento, a Ubisoft produziu no País dois jogos: Imagine Detective e Imagine Party Planner, para o portátil, Nintendo DS.