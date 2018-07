Por Reuters



A indústria de videogames suportou a desaceleração econômica melhor do que a maioria dos setores, mas pode haver uma razão para isso: os jogos gratuitos. Novos indicadores mostram que até um terço dos jogadores não pagam para jogar.

Mais gente está se acostumando aos jogos por meio de títulos gratuitos como Treasure Isle, da Zynga, que é jogado online em redes sociais como o Facebook, além de jogos gratuitos para download como o Godfinger, da ngmoco, destinado a aparelhos móveis como o iPhone ou iPad; também há quem aprenda a jogar sentado no sofá de um amigo, com títulos como Call of Duty: Modern Warfare 2, da Activision Blizzard.

Novas pesquisas da Newzoo, empresa que acompanha o mercado de videogames, constataram que todas as plataformas existentes de videogames, de celulares a consoles, contam com uma audiência de ao menos 30% de jogadores não pagantes.

“A virada na direção de modelos online de jogos que atendem a uma maior gama de pessoas começou antes da crise econômica e resultou em crescimento continuado de receita mesmo no meio da turbulência”, disse Peter Warman, fundador e diretor-executivo da Newzoo.

“As plataformas que oferecem jogos gratuitos em segmentos como os títulos para múltiplos jogadores (MMO), os jogos para celulares ou os portais de jogos casuais estão tendo sucesso na conversão de jogadores ocasionais em jogadores pagantes”, acrescentou.

A PopCap.com, uma importante produtora do setor de jogos casuais, que movimenta US$ 3 bilhões ao ano, oferece versões gratuitas de jogos como “Bejeweled Blitz” no Facebook, bem como em seu site.

“Nossa crença é a de que permitir que os jogadores experimentem um jogo de graça é um bom modo de garantir a satisfação dos consumidores, porque eles podem testar o jogo antes de comprar e existe a promessa de muito mais diversão adiante”, disse Paul Breslin, gerente-geral da Popcap.com.

O “Newzoo Games Market Report” informa que um terço dos US$ 25,3 bilhões gastos por jogadores dos EUA com videogames em 2009 foram arrecadados online (MMOs, portais de jogos e celulares) e com a distribuição digital de jogos para consoles e computadores.