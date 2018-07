Por Bruno Capelas

Caro leitor, pare e pense: quantos controles diferentes de videogame você já usou? E se você pudesse jogar com cada um deles mais uma vez, como seria?

Foi o que pensou o fotógrafo espanhol Javier Laspiur, um verdadeiro apaixonado por games. Para celebrar sua paixão, que já dura três décadas, ele resolveu fazer um ensaio fotográfico mostrando todos os controles que já usou na vida, em uma série chamada… Controllers – 30 años conectados. (Controles – 30 anos conectados, em tradução literal). Cada foto vem datada com o ano em que Javier jogou com aquele controle, em uma verdadeira máquina do tempo dos games.

A série, que nós postamos na íntegra abaixo, também é uma boa possibilidade de contar quanto você conhece de videogames. Meu recorde na galeria de Javier são 14 controles. E você?