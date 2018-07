As imagens da fuga dos traficantes na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, ganharam o mundo. E foram também eternizadas em um game. O “Fuga da Vila Cruzeiro” é um jogo bem simples, de tiro, em que o objetivo é acertar os traficantes à distância, antes que alcancem o Complexo do Alemão. O game é simples e os gráficos não são lá grandes coisas, mas vale o registro pelo calor do momento.

Experimente.