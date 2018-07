Por Bruno Capelas

A Ubisoft anunciou nessa quinta-feira, 17, que começou a pré-venda digital para Watch Dogs, um dos jogos mais aguardados do ano. O game já pode ser encomendado nas principais lojas virtuais do País: as versões para videogame (PS3, PS4, Xbox 360 e Xbox One) saem por R$ 199,00; já a versão para computadores fica por R$ 129,00. Já a pré-venda em lojas físicas começa no dia 30 de abril.

A distribuidora adianta que, além da garantia do exemplar no dia do lançamento do jogo, que chega ao País em 27 de maio, os gamers que adquirirem Watch Dogs na pré-venda terão acesso a conteúdos exclusivos, como uma missão com cerca de 20 minutos de jogo. Os jogadores de PlayStation ainda terão outras quatro missões inéditas e alguns bônus exclusivos não revelados.

Situado em Chicago nos dias de hoje, o jogo de universo aberto traz como protagonista Adam Pierce, um hacker capaz de controlar toda a cidade — trânsito, semáforos, transporte público — a partir de seu smartphone, além de poder acessar dados de qualquer pessoa que cruzar seu caminho no jogo, incluindo contas bancárias.

Há cerca de um mês, a Ubisoft revelou um trailer do jogo, que mostra como Pierce poderá interagir com a cidade de Chicago. É apenas um aperitivo para a espera por Watch Dogs, mas não deixa de ser interessante — resta saber se a expectativa vai ser cumprida.