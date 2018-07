A Nintendo e seus consoles estão na ativa até os dias de hoje por causa dos jogos exclusivos da empresa japonesa. Zelda, Mario ou Pokémon são nomes de franquias que obrigam os fãs a não se separarem da marca. Prova disso foram as 510 mil unidades de Wii U vendidas entre maio e junho, após o lançamento de Mario Kart 8.

Apesar de serem jogos universais, nunca deixaram de ser os conhecidos “games para toda família”. A presença de jogos mais “maduros” como Assassin’s Creed ou até Bayonetta 2 não é algo muito esperado. A novidade foi saber que tal fato também não é ansiado pelos jogadores do universo Nintendo.

O CEO da Ubisoft Yves Guillemot revelou em entrevista ao GameInformer que as vendas da franquia Assassin’s Creed para Wii U são irrisórias. E que esse fato motivou a sua empresa a decidir que depois que Watch Dogs chegar à plataforma, a editora não colocará mais nada do seu catálogo “adulto” em consoles da Nintendo.

“É muito simples. O que vemos é que os consumidores da Nintendo não compram Assassin’s Creed. No ano passado, vendemos números baixíssimos”, disse Guillemot, referindo-se ao 4% vendidos em Wii U entre 2012 e 2013. Na atualização entre 2013 e 2014, o número cai para 3%.

“Watch Dogs virá para Wii U”, reforçou Guillemot. “Será o único game maduro que publicaremos no console.”

O modelo anterior do console, o Wii, representou 16% das vendas da Ubisoft, fatia que caiu para 11% mais recentemente. A vantagem do Wii sobre o Wii U seria puxada pelo sucesso do título Just Dance. A versão para Wii U do game foi lançada em abril, durante a E3 2014.

“Eles [os jogadores de consoles da Nintendo] estão muito interessados em Just Dance e também em outros estilos de jogos”, disse. “Então o que tentaremos fazer é focar mais nesses tipos de jogos que eles têm interesse”, afirmou, afastando o temor de que a Ubisoft deixaria a plataforma de lado.

Além disso, o diretor executivo comentou sobre a passagem de geração dos consoles, do Xbox 360 para Xbox One, do PS3 para PS4. Segundo ele, este ano “ainda está bom para PS3 e 360”, mas que no que vem a tendência é passarem a publicar cada vez mais jogos exclusivos para os novos modelos. “Depois de 2015, será difícil criarmos jogos para essas plataformas”, disse, referindo-se aos consoles da geração anterior.

/Murilo Roncolato