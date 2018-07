Durante o evento Japan Media Arts Festival, que aconteceu em Tóquio desde o último dia 2, o criador e produtor de games Shigeru Miyamoto, fundador da Nintendo , contou algumas novidades sobre os próximos passos da Nintendo. As informações são do site japonês 4Gamer.net.

Miyamoto confirmou que a Nintendo realmente está trabalhando no projeto de criação do sucessor o Wii. E novamente os rumores especulam que a Nintendo vai trabalhar na segunda versão do Wii em HD.

Além disso, o pai da Nintendo comentou também que está desenvolvendo um novo jogo eu vai utilizar o Wii MotionPlus, mas que não se trata do Zelda Wii, como especulado.

O blog Kotaku procurou os representantes da Nintendo para falar sobre as declarações do criador do Mario e a empresa japonesa novamente se esquivou. “Nossas equipes de desenvolvimento estão sempre trabalhando em novas possiblidades para o futuro de hardware e software, mas não temos nada para anunciar neste momento”, declarou.