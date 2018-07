O Wii atingiu as marcas de 30 milhões de unidades nos Estados Unidos e 150 milhões no resto do mundo. Isso coloca o videogame da Nintendo, lançado em 2006 (45 meses atrás), como o que mais vendeu em menos tempo.

Antigo líder, o Playstation 2 precisou de 60 meses para chegar no mesmo resultado comercial. O Xbox foi lançado um ano antes que o console e vendeu “só” 25 milhões de unidades, ficando com o terceiro lugar.

De acordo com o vice presidente de vendas e marketing da Nintendo para os Estados Unidos, Cammie Dunaway, o sucesso do Wii tem motivo: ele levou os games para novas audiências, que antes nem os jogavam.