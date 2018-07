A Nintendo sempre foi conhecida por ser uma empresa família: enquanto os games para Playstation já abusavam de garotas de biquínis, sangue e destruição, o Nintendo 64 se sustentava com personagens mais lúdicos como Mario, Link (de Zelda) e Donkey Kong. Recentemente Shigeru Myamoto, um dos principais cérebros da Nintendo, disse que está focado em fazer com que todos alunos do Japão usem o DS para estudar, e o console portátil até ajuda no combate a diabetes em crianças. Pois bem, a empresa foi agora recompensada por tanta luta no campo do politicamente correto: o console Nintendo Wii ganhou um selo de aprovação da Associação Americana do Coração por promover o exercício físico.

Você provavelmente sabe disso, mas o Nintendo Wii não possui controles convencionais. Os controles funcionam mais como sensores, que captam os movimentos dos jogadores e os reproduzem na tela. Portanto, em um jogo de tênis, não basta aperta o botão, você deve simular uma raquetada. Devido a isso agora o Nintendo Wii vem com um selo da Associação Americana do Coração ao lado do logo da Nintendo e a frase: “Trabalhando juntos para promover o exercício físico como parte de uma vida saudável”.

Wii com o novo selo Foto: Reprodução/ABC

O estranho é que a mesma Associação não deu este selo para o taco de beiseball por exemplo. Talvez o fato da Nintendo ter declarado que em nome da parceria vai doar US$ 1,5 milhão nos próximos três anos para a instituição do Coração tenha tido alguma influência…