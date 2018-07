Sem aviso, a Microsoft pode ter consiguido um trunfo entre os jogadores que pesará na balança na hora de optar por um telefone celular.

O Windows Phone 7 Series, sucessor do sistema operacional Windows Mobile, terá integração total com os serviços da Live. E não é apenas update do que você anda jogando ou fazendo no Xbox 360. O sistema permitirá o uso dos avatares e também dos games da área Xbox Live Arcade.

Ainda não foi falado como os games serão integrados ao telefone, mas espera-se que os primeiros aparelhos equipados com o Windows Phone 7 Series cheguem ao mercado até o final de 2010.