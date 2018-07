A Konami anunciou que trabalha em um novo Winning Eleven, a franquia de futebol que já vendeu mais de 56 milhões de cópias pelo mundo.

Em entrevista para a revista japonesa especializada em games Famitsu, o produtor e programador Shingo “Seabass” Takatsuka, afirmou que a nova versão será aprimorada, por conta das críticas que a versão anterior recebeu.

A promessa é de que Winning Eleven 2011 (Pro Evolution Soccer, no Ocidente) virá com melhorias gráficas, além de jogabilidade refinada.

Para o programador, a série continuou o legado das versões para Super Nintendo, mas agora os jogadores já estão preparados para uma reforma completa na jogabilidade, com os consoles de nova geração como ponto de partida. Ele quer alcançar um equilíbrio entre velocidade e precisão. Hoje, a maior desvantagem da franquia de jogos futebolísticos é justamente a falta de realismo. Por conta disso, muitos jogadores decidiram abandonar Pro Evolution Soccer em prol de Fifa 2010, jogo concorrente desde os anos 1990.

Seabass prometeu que a inteligência artificial do jogo será mais refinada, com melhor interação com os jogadores.

O jogo tem previsão de lançamento no Japão até o final de 2010.