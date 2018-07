A Blizzard Entertainment, produtora do World of Warcraft, lançou ontem uma versão gratuita do game (World of Warcraft Starter Edition) que permite que os jogadores avançem até o nível 20 do jogo.

Anteriormente, a versão gratuita do game expirava após um prazo de 10 ou 14 dias. Com a mudança a empresa elimina esse limite e os novos jogadores podem jogar no seu ritmo.

Quem chegar até o nível 20, o que dependendo da habilidade do jogador pode ocorrerm am apenas alguns dias, e quiser ir além terá de comprar o game e pagar mensalmente para jogar.

Além da limitação de nível, a versão “free-trial” restringe outras funcionalidades como o chat, por exemplo.