Seguindo os passos do popular jogo Bejeweled, mais um sucesso da Popcap, Zuma, vai ganhar versão gratuita no Facebook.

Aos moldes do Bejeweled Blitz, que apresenta uma versão mais compacta do jogo em fases de apenas 1 minuto, o Zuma Blitz também contará com a limitação de tempo. No entanto, por ter jogabilidade diferente, com estrutura de fases mais delineada, a nova versão de Zuma será “adaptada às redes sociais por caminhos diferentes”, informou Jason Kapalka, chefe de criação da Popcap.

Zuma Blitz também deve apresentar algumas das inovações introduzidas pelo Bejeweled nas redes sociais, como torneios semanais e ranking entre amigos, além de um sistema de recompensas que permite a execução de movimentos especiais durante o jogo.

Cerca de 20 milhões de unidades dos jogos Zuma e Zuma’s Revenge já foram vendidas no mundo inteiro, enquanto o Bejeweled Blitz no Facebook é jogado cerca de 100 milhões de vezes por dia.