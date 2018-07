O blogueiro Tiago Dória entrevista Daniela Bertocchi (foto) sobre os 10 anos da blogosfera, que serão completados mês que vem. Brasileira, Daniela é professora de Ciberjornalismo na Universidade do Minho, em Braga, Portugal.

Em setembro de 2006, ela fez um levantamento dos blogs do Brasil, Portugal e Espanha para sua dissertação de mestrado. Daniela analisa a atuação dos grandes grupos de comunicação, que chegaram tarde à blogosfera:

“O número de blogs é muito elevado nos meios de comunicação com presença na web. Respeitadas as devidas diferenças editoriais e culturais, a impressão com a qual fico é a de que era preciso ‘entrar na onda’.

Mas entraram na onda sem se deixarem contaminar pela cultura digital. Os jornalistas criam e mantêm os seus blogs nos ‘big media’ seguindo mais a lógica da cultura do jornal impresso. Ou seja, mantêm, de fato, colunas.

Neste sentido, para muitos meios, blog foi apenas uma maquilagem nova para uma velha idéia: a idéia de se fazer uma coluna de opinião. Logo, não são espaços de conversação; não fogem à lógica de comunicação unidirecional.”