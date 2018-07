O total de assinantes de internet rápida no Brasil chegou 10,04 milhões em junho, segundo o estudo Barômetro Cisco de Banda Larga, da consultoria IDC. Houve um crescimento de 48% em relação ao primeiro semestre de 2007. O destaque foi para a banda larga móvel (via rede celular), que chegou a 1,314 milhão de assinantes, avanço de 464% sobre junho de 2006. O número não inclui aparelhos celulares de terceira geração (3G) que acessam a rede mundial.

A performance do mercado de banda larga móvel foi muito diferente entre o primeiro e o segundo trimestres deste ano. No primeiro trimestre, as operadoras tinham acabado de lançar o serviço 3G e colocaram no mercado promoções agressivas, que chegavam a oferecer o serviço por uma mensalidade de R$ 20, sem a necessidade de provedor de acesso.

Foram conquistados 497 mil clientes de banda larga móvel no trimestre, mas as operadoras, que não estavam preparadas para a demanda, tiveram problemas. Houve falta de modems (equipamento que permite conectar o computador à internet) e gargalos de infra-estrutura. Em conseqüência, as empresas tiraram as promoções do mercado e, no segundo trimestre, foram 215 mil assinantes novos.

