Em 20 de novembro de 1875, o jornal The Graphic, de Londres, noticiou que um memorial de mármore seria instalado sobre o túmulo do escritor Edgar Allan Poe em Baltimore, nos Estados Unidos:

“Ele será inaugurado neste mês e entre os convidados para a cerimônia estão os senhores Alfred Tennyson e John H. Ingram. No entanto, como nem o poeta laureado nem o editor da obra de Poe puderam aceitar o convite do Comitê do Memorial, eles receberam o pedido para escrever algo adequado para ser lido durante a cerimônia.”