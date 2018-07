Cerca de 100 mil blogs são criados por dia em todo o mundo, segundo o site Technorati (em inglês), que acompanha mais de 57 milhões de blogs. Cerca de 55% dos blogs estão ativos. Ou seja, foram atualizados pelo menos uma vez nos últimos três meses.

O Technorati registra cerca cerca de 1,3 milhão de novas postagens por dia, o dobro do verificado há um ano. O português é o quinto idioma mais usado, com 2% das postagens, empatado com o italiano, o russo e o francês. Em primeiro está o inglês (39%), seguido do japonês (33%), do chinês (10%) e do espanhol (3%). Em sexto, vem o alemão e o persa, falado em países como Irã e Afeganistão, com 1%.