O governo publicou ontem (6/12) o edital para a compra de 150 mil computadores portáteis de baixo custo para alunos de escolas públicas. Segundo Cezar Alvarez, assessor especial da Presidência da República, os laptops serão distribuídos em cerca de 300 escolas em todo o País. A expectativa é que as máquinas estejam disponíveis entre março e abril de 2008, para o início do ano letivo.

A idéia é avaliar durante um ano o impacto das máquinas na vida dos alunos e dos professores, que poderão levá-las para casa. “Queremos verificar até o que acontecerá na vida da família da criança, se haverá engajamento dos pais”, explicou Alvarez. O governo federal vai garantir às escolas um ponto de acesso rápido à internet.

No governo, o projeto foi chamado de Um Computador por Aluno (UCA), muito parecido com One Laptop Per Child (OLPC), ou um computador portátil por criança, nome da associação sem fins lucrativos criada por Nicholas Negroponte, co-fundador do Media Lab, do Massachusetts Institute of Technology (MIT).

A OLPC criou o XO (foto), um dos candidatos na concorrência, também conhecido por laptop de US$ 100. O preço dele, no entanto, está próximo de US$ 190. Os outros concorrentes são o Classmate, da Intel, e o Mobilis, da indiana Encore.

Mais informações no Estado de hoje (“Governo quer 150 mil laptops“, p. B22).