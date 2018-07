O jornalista Joe Queenan escreve hoje, no jornal The New York Times, sobre sua compulsão de começar a ler novos livros, antes de terminar os que já iniciou. Sob o título “Why I can’t stop starting books“, ele diz:

A maioria das minhas amigas lê um ou dois livros por vez; meus amigos insistem que estão sempre lendo pelo menos um. Suspeito, no entanto, que esse número possa ser uma aspiração. Mas eu nunca leio menos que 25 livros.

Ele argumenta que a tendência a começar vários livros não se deve a um déficit de atenção, mas a um excesso.

Eu já achava um problema ter quatro ou cinco livros começados. E você?