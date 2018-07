Foram vendidos 265 mil PCs do programa Computador para Todos, do governo federal, do ano passado até junho. As máquinas têm redução de impostos e financiamento subsidiado.

No primeiro semestre, as vendas ficaram em 240 mil, num total de 3,6 milhões de micros comercializados no País.

A média de preços do PC para Todos ficou em R$ 1,2 mil. Os números são da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) e da IT Data.

Segundo a Abinee, o programa é pouco divulgado e o financiamento especial pouco usado.