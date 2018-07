Saiu lá fora uma edição especial de 40 anos do Pet Sounds, melhor disco dos Beach Boys, muitas vezes apontado como o melhor de todos os tempos.

Vem com um CD, com as versões em mono e estéreo do disco, mais “Hang On To Your Ego”, letra alternativa de “I Know There’s An Answer”, e um DVD, com documentários, vídeos promocionais e a versão em surround 5.1 do disco.

O site Pitchfork questiona a necessidade de mais uma versão de Pet Sounds: