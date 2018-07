O segundo disco da francesa Charlotte Gainsbourg, filha do Serge Gainsbourg e da Jane Birkin, se chama 5:55. Saiu lá fora este ano.

Gainsbourg e Birkin de “Je t’aime.. Moi non plus”, lembram?

Foi produzido por Nigel Godrich (Radiohead, Paul McCartney e Beck), e tem participação do Air, Neil Hannon (Divine Comedy) e Jarvis Cocker (Pulp).

Ótimo, apesar dos convidados. Infelizmente, a maioria das músicas é em inglês.

O primeiro disco, Charlotte For Ever (1986), trazia canções compostas pelo pai. Em alguns lugares, foi lançado com o nome Lemon Incest.

As canções do disco novo são:

1. 5:55

2. Af607105

3. Operation

4. Tel Que Tu Es

5. Songs That We Sing

6. Beauty Mark

7. Little Monsters

8. Jamais

9. Night-Time Intermission

10. Everything I Cannot See

11. Morning Song