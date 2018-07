O blog i09 publicou uma lista com 50 teorias sobre Lost, e selecionei as que fazem mais sentido:

1) Jack é Jacob.

2) A ilha foi construída sobre um grande depósito de unobtanium.

3) O monstro de fumaça é um empreiteiro contratado para construir a ilha para Jacob, e que nunca foi pago.

4) Os números são a combinação do cadeado do armário de Jacob no colegial.

5) A ilha é um asteróide que caiu na Terra – matando os dinossauros.

6) A ilha controla o mercado acionário.

7) Os ursos polares planejaram tudo. Porque são ciborgues.

8 ) Sayid é o único que na verdade não é um zumbi.

9) Charles Widmore e Eloise são secretamente os pais de todo mundo, e eles viajaram ao redor do planeta para deixar os seus bebês em lugares diferentes.

10) Aquecimento global.

Acima, um dos oito pôsteres de Lost feitos por Ty Mattson.