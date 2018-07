A falta de uma política pública consistente para o eletroeletrônico elimina empregos no País.

A Phihong Brasil (foto), de Santa Rita do Sapucaí (MG), vai demitir cerca de 500 de seus 2,5 mil funcionários, por causa da redução da proteção fiscal na fabricação de fontes para microcomputadores.

A Lei de Informática exige impõe como contrapartida para a redução de impostos a produção local de partes e peças.

Desde julho, o governo permitiu que os fabricantes beneficiados escolhessem integrar em seus produtos dois itens nacionais entre três: disco rígido, fonte e gabinete. Antes, a fonte e o gabinete eram obrigatoriamente nacionais.

“A cadeia produtiva do celular também está sendo ameaçada pela discussão em andamento, onde alguns fabricantes de aparelhos articulam junto ao governo menor do adensamento local, o que gerará ainda mais demissões até o final do ano”, afirma Luciano Lamoglia, presidente da Phihong Brasil, que também fabrica carregadores para celular.