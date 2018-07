Havia 694,260 milhões de pessoas com acesso à internet em março, segundo a ComScore. O Brasil vinha em 11.º na lista, com 13,186 milhões, depois da Índia (16,713 milhões). Os primeiros eram os Estados Unidos (152,046 milhões), a China (74,727 milhões) e o Japão (52,100 milhões).

Na média mensal de uso, o Brasil ficou em sétimo, com 41,2 horas, depois da Suécia (41,4 horas). No topo da lista, estavam Israel (57,5), Finlândia (49,3) e Coréia do Sul (47,2). A média mundial foi de 31,3 horas.