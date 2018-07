A proposta da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para a faixa de 2,5 GHz preocupa a Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA). Pelo texto em consulta pública, o espectro disponível para o MMDS (serviço de TV paga por micro-ondas) seria reduzido de 190 MHz para 50 MHz.

Segundo o site do jornalista Ethevaldo Siqueira, o presidente da ABTA, Alexandre Annenberg (foto), disse hoje (4/8) que “com 50 MHz não se vai a lugar nenhum”. O executivo argumentou que seria possível oferecer, com esse espectro, somente 50 canais digitais de TV paga, sem telefonia e sem banda larga: “Se for relegado a mero fornecedor de vídeo, o MMDS morre”.

O espectro que está com o MMDS seria usado para a tecnologia Long Term Evolution (LTE), sucessora da telefonica celular de terceira geração (3G).