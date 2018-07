Como queria o governo, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou na noite de hoje (15/10) a proposta do Plano Geral de Outorgas (PGO), decreto presidencial que permitirá a compra da Brasil Telecom pela Oi.

Como queriam as concessionárias de telefonia local, foi retirada do texto a exigência de criação de uma empresa separada para operar a banda larga. A aprovação da proposta do PGO foi mal recebida por entidades de defesa do consumidor e por associações de concorrentes das concessionárias locais.

Agora, o texto do PGO precisa passar pelo conselho consultivo da agência, para depois ser encaminhado ao Ministério das Comunicações. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá o texto do Ministério, para ser sancionado. Depois disso, a Oi terá que submeter o processo de compra da Brasil Telecom à Anatel, para conseguir a anuência prévia.