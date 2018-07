A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) está preocupada com a qualidade dos serviços prestados pelas operadoras. Hoje (10/12), durante o Fórum Telequest, o presidente da agência, Ronaldo Sardenberg, disse que a Anatel prepara um regulamento para realizar pesquisas permanentes de satisfação do usuário.

“A maioria avalia a situação como ruim”, afirmou Sardenberg. A Anatel também prepara um regulamento para a criação de conselhos de usuários em cada operadora. As empresas de telefonia lideram os rankings de reclamação das entidades de defesa do consumidor. Uma pesquisa Estado/Ipsos mostrou no mês passado que 62% dos eleitores são contra a privatização.

“Não poderíamos omitir certas questões de interesse específico da sociedade para as quais as atenções da Anatel devem dirigir-se no próximo ano”, apontou Sardenberg. “Uma delas é a chamada assinatura básica do serviço de telefonia fixa. Outra é o alto preço pago pelo serviço pré-pago na móvel.” Segundo ele, a redução dos custos contribuiria para a ampliação do número de usuários e traria maio seguraça econômica para as empresas.