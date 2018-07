Foi unânime a decisão, tomada na semana passada pelo conselho diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), de interromper a venda do Speedy, banda larga da Telefônica. Na avaliação da agência, o serviço está sobrecarregado, e falta investimento. “A demanda é maior que a oferta”, afirmou a conselheira Emília Ribeiro (foto), que participou do 18º Encontro Tele.Síntese, evento realizado ontem (23/6) em São Paulo.

Ela preferiu não comentar o recurso da Telefônica contra a decisão, pois ele é julgado somente pelo presidente da agência, Ronaldo Sardenberg. Emília rebateu, porém, o argumento usado na segunda-feira pelo presidente da operadora, Antonio Carlos Valente, de que a decisão da Anatel de proibir a venda do Speedy prejudica o consumidor. “Não tem sentido o consumidor contratar um serviço que não vai receber”, disse a conselheira da Anatel. “O consumidor tem direito a um serviço de qualidade.”

A decisão da Anatel foi publicada na segunda-feira, mas as vendas do serviço só foram paralisadas ontem. No site do Telefônica, foi colocado o seguinte aviso, para quem tentasse comprar o Speedy: “Em razão da instabilidade da rede de suporte ao serviço Speedy, a Anatel determinou a suspensão temporária da sua comercialização. Estamos trabalhando fortemente para que a situação se normalize o mais breve possível.”

A Anatel deu 30 dias para que a Telefônica apresente um plano para garantir a disponibilidade do Speedy. “O plano tem de mostrar com clareza como vai ser feita a expansão e a manutenção”, afirmou Emília. A decisão publicada na segunda-feira foi uma cautelar, pois os processos administrativos sobre as panes do Speedy, incluindo a que aconteceu em julho de 2008, ainda não foram concluídos. O conselho diretor pediu urgência na tramitação desses processos, que devem resultar em multas para a Telefônica, e uma decisão deve ser anunciada em breve.

Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/ABr

Mais informações no Estado de hoje (“Para Anatel, Speedy está sobrecarregado“, p. B12).