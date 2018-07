O artista plástico brasileiro Walmor Corrêa participa da exposição Cryptozoology: Out of time place scale, que termina esta semana no Bates College, Maine (EUA).

Ondina (acima), que mostra a anatomia de uma sereia, foi destaque na revista Wired deste mês. A exposição reúne obras de 16 artistas, que retratam seres imaginários.

Quem disse que não existe mais espaço para a narrativa? Os quadros de Corrêa parecem ilustrações de livros de história natural, vindos de um mundo paralelo.

Outro artista que participa da exposição é o americano Alexis Rockman, que também se inspira na ciência.