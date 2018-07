Uma pesquisa recente mostrou que o Brasil tem o iPod mais caro do mundo, e a Apple está disposta a mudar essa situação. A empresa cortou em 20% o preço de seus computadores e espera ampliar a distribuição de seus produtos, atingindo um público mais amplo. “Queremos ter preços mais competitivos e aumentar a capilaridade do Mac”, diz Alexandre Szapiro, gerente-geral da empresa no País. “Teremos várias definições até o próximo mês.”

Antes de ingressar na Apple, há um mês, Szapiro foi vice-presidente da Palm no Brasil e no Cone Sul. Ele foi o responsável por trazer a fabricação dos computadores de mão para o País, o que derrubou o preço dos aparelhos em 30%. Segundo Szapiro, ainda não está definido se isso vai acontecer na Apple.

“Seria importante para a Apple fabricar seus produtos no Brasil, para ter preços mais competitivos”, afirma Ivair Rodrigues, diretor de Estudos de Mercado da consultoria IT Data. “Hoje ela tem preços diferenciados e atende a nichos bem específicos de mercado.” Por não ter produção local, a Apple não recebe os benefícios da Lei de Informática e da Lei do Bem, o que faz com que suas máquinas sejam pelo menos 40% mais caras. Fora do Brasil, a empresa terceiriza a produção, o que já chegou a fazer por aqui há 10 anos, com a linha Performa.

