O Toonseum, de Pittsburgh, nos Estados Unidos, está com uma exposição chamada “A arte de Akira“, com celuloides, cenários e rascunhos do anime clássico de Katsuhiro Otomo, de 1988. Uma mostra das imagens, como as que acompanham este texto, está no Flickr.

Akira deve virar um filme com atores de verdade em 2013.

Via Neatorama (em inglês).