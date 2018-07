Lewis Blackwell, vice-presidente-sênior da Getty Images, disse sobre o impacto da digitalização na fotografia profissional:



“Todos sabemos como é fácil capturar uma imagem e manipulá-la. Então agora olhamos para as imagens com olhos mais indagadores. Cada vez mais buscamos sinais de autenticidade na imagem. A autenticidade ao capturar o objeto real no momento real está no coração da fotografia”.

A Getty Images acaba de publicar o livro New Photographers 2007, com o trabalho de 35 profissionais, incluindo dois brasileiros: Felipe Hellmeister e Ricardo Barcellos. Mais informações no Estado de hoje (“Digitalização muda o jeito de ver fotografias“, p. B10).

Foto: Zoren Gold + Minori (Japão)/Divulgação