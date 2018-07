Os sites de notícias não têm conseguido atuar no campo mais lucrativo da publicidade online, que são os anúncios segmentados, como os que aparecem no Google e no Facebook.

Um estudo divulgado hoje pelo Pew Research Center’s Project for Excellence in Journalism indicou que os sites de grandes jornais, revistas e canais de TV dos Estados Unidos não são competitivos, e que acabam atraindo somente anúncios padronizados, presentes em muitos outros sites.

“Com somente poucas exceções, os anúncios nos sites de notícias tendem a não ser segmentados de acordo com os interesses dos usuários, uma estratégia que muitos especialistas consideram essencial para o futuro do faturamento digital”, apontou o Pew Research Center.

Das 22 empresas incluídas no estudo, somente a CNN, o New York Times e o Yahoo News apresentam anúncios de acordo com a atividade recente do leitor na internet. Vinte e um por cento dos anúncios nos sites de notícias são de produtos do próprio grupo de comunicação, principalmente entre os que vendem assinaturas de jornais e revistas.

Via Mashable.

