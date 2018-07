As entidades de defesa do consumidor estão preocupadas com a aquisição. “Ela está contrariando um princípio que norteou a privatização, que é a competição”, afirmou Maria Inês Dolci, coordenadora institucional da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Pro Teste). “A compra da Brasil Telecom reduz as opções para o usuário.”

“Não ficou demonstrado qual é o interesse coletivo dessa fusão”, disse Luiz Fernando Moncau, advogado do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec). “Se não for demonstrado o interesse coletivo, fica parecendo que as regras vão ser mudadas para favorecer os interesses dos acionistas.”

