A bolsa e as empresas exportadoras chinesas têm sido bastante castigadas pelos problemas econômicos mundiais, mas, no longo prazo, a China pode surgir como a grande vencedora da crise. Essa é a opinião de Zhiwu Chen (foto), professor de Finanças da Faculdade de Administração de Yale, em New Haven (EUA), que participa, até sexta-feira, em São Paulo, da Semana de Yale no Brasil. Segundo o professor, a crise deve forçar o governo chinês a fazer reformas para incentivar o mercado doméstico, usando o superávit fiscal e as estatais para desenvolver projetos industriais e de infra-estrutura. Para Chen, o Brasil está em boa posição para se beneficiar da situação como grande fornecedor de matérias-primas para a China. A seguir, trechos da entrevista, feita por telefone, na semana passada.

Qual é a sua opinião sobre a situação atual da crise?

Sei que o mercado brasileiro foi atingido, ao lado de mercados latino-americanos, europeus e asiáticos. Agora os esforços de ministros das Finanças e bancos centrais de diferentes países vão trazer alguma estabilidade, pelo menos de curto prazo, aos mercados. Apesar disso, não vamos ver um fim de toda crise em pelo menos um ano. O impacto na economia real vai levar algum tempo para passar.

Então somente daqui um ano podemos esperar alguma recuperação?

Vai ser gradual. Mas nos próximos seis meses, pelo menos, veremos mais números macroeconômicos piorando e, então, atingiremos o fundo. Nós chegamos ao pior da crise? Acho que a crise dos mercados financeiros – por diferentes mercados, como bolsas, bancos e hipotecas – pode estar em seu pior momento. Em termos da crise econômica, ainda não chegamos ao pior momento.

Qual é o impacto na China?

No longo prazo, se olharmos para daqui dois anos ou mais, a China talvez seja a única grande economia a sair como vencedora da crise. É claro que o impacto de curto prazo no crescimento doméstico e econômico será significativo. O aumento das exportações vai cair bastante nos próximos seis meses a um ano e, como resultado, muitas empresas chinesas serão fechadas. Mas esse tipo de impacto vai forçar o governo chinês a fazer reformas de longo prazo bastante positivas. É por isso que eu digo que, no longo prazo, se olharmos o resultado das reformas que os chineses terão que fazer para tornar o crescimento mais dependente do consumo doméstico, e menos nas exportações, será muito bom. Essa crise só está dando ao governo chinês a pressão certa para fazer as reformas.

