A Cisco divulgou ontem (17/10) um comunicado sobre a operação da Polícia Federal da terça-feira. A companhia procurou caracterizar o que aconteceu como um problema de brasileiros. “De acordo com relatórios oficiais, a questão envolve um grupo de empresas brasileiras, pelo menos uma delas é um revendedor da Cisco no Brasil”. A Cisco reconheceu que “um pequeno número de funcionários foi detido”, sem nomeá-los. “Não foi feita nenhuma acusação formal contra esses funcionários.”

Entre os funcionários detidos estão Pedro Ripper, presidente da Cisco Brasil, e Carlos Carnevali, ex-vice-presidente para a América Latina e o responsável pela entrada da empresa no País. “No momento, nós estamos apurando os fatos para estabelecer o que realmente aconteceu no Brasil e determinar como essa investigação envolve a Cisco”, informou a empresa. No comunicado, a companhia apontou que não tem operações de vendas diretas no País, atuando por meio de distribuidores.

