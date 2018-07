Paul Mawhinney (foto), dono da loja Record Rama, vendeu sua coleção de discos, que ele chama de a maior do mundo, por US$ 3.002.150,00 no site de leilões eBay. São mais de 3 milhões de discos de vinil e 300 mil CDs. Em entrevista à Mojo (em inglês), ele disse que decidiu vender sua coleção porque irá completar 69 anos, tem três filhos e cinco netos, é considerado legalmente cego e chegou a hora de desacelerar e curtir a vida.

O colecionador criticou a revolução do MP3, e defendeu o vinil:

“Escute, o vinil vai viver por muito, muito tempo. Também vou te dizer uma coisa negativa sobre o MP3. A qualidade da música é terrível. Eles cortam a parte de cima e a parte de baixo (do som) e comprimem o que está no meio. O vinil soa dez vezes melhor que qualquer CD e todo mundo que entende de gravações se liga nisso. Além disso, os garotos estão se interessando de novo pelo vinil, e existem grupos que começaram a lançar suas coisas em vinil de novo, em alguns casos exclusivamente.”

O vencedor do leilão mora na Irlanda, fez o depósito inicial de US$ 300 mil e apresentou uma garantia do banco de que tem dinheiro suficiente para pagar pela coleção.