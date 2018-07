Muitos dizem que a telefonia fixa está morrendo. Nos Estados Unidos, o total de linhas em serviço diminui a cada ano. Aqui no Brasil, no entanto, o setor tem mostrado um crescimento modesto. A base de telefones fixos em serviço passou de 41,5 milhões, em 2009, para 42 milhões, no ano passado, segundo a consultoria Teleco.

Essa expansão pode ser creditada à competição. No fim do ano passado, 23,5% das 42 milhões de linhas eram de competidoras, como a Embratel e a GVT. As concessionárias, empresas dominantes em suas áreas, ficaram com 76,5%. Elas incluem as gigantes Telefônica e Oi, além da CTBC e da Sercomtel.

Desde 2002, a Oi perdeu 18,6% de suas linhas fixas, fechando o ano passado com 20,025 milhões. Na Telefônica, a queda nesse período foi de 9,7%, para 11,296 milhões. No ano passado, a concessionária de São Paulo conseguiu estancar a perda, ganhando 38 mil clientes. “A Telefônica fez um esforço de marketing muito grande”, diz Eduardo Tude, presidente da consultoria.

A parceria entre a Net e a Embratel acumulava 7 milhões de assinantes no fim de 2010. No caso da Net, os combos (pacotes que unem telefone, internet e TV) impulsionaram a demanda. “Praticamente não existe demanda nova para telefones fixos”, diz Márcio Carvalho, diretor de Produtos e Serviços da Net. “Os outros serviços têm uma importância grande.” Principal concorrente da Oi e da Telefônica, a Net cobre cerca de 20% dos domicílios do País.

A GVT, outra grande competidora, ainda não tem TV paga. Ela planeja lançar o serviço ainda este ano. A empresa fechou o ano passado com 5,4% do mercado. “Se pegarmos somente as cidades onde a GVT opera, temos 12%”, diz Alcides Troller, vice-presidente de Marketing e Comunicação da operadora. “Se levarmos em conta somente as áreas onde a GVT tem rede, não existem números oficiais, mas estimamos uma participação de 27% a 30%.”

A portabilidade, que permite ao consumidor trocar de operadora mantendo o número, terminou de ser implantada no Brasil em março de 2009. “Isso abriu o mercado de pequenas e médias empresas”, diz Troller. “Antes da portabilidade, um disque pizza não mudaria sua linha para a GVT, porque correria o risco de a empresa fechar, ao trocar de número.”

Para a advogada Veridiana Alimonti, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), o mercado brasileiro ainda é muito concentrado. “Não posso afirmar se essa participação das autorizadas (concorrentes das concessionárias) resultou em benefício concreto para o consumidor, porém é certo que a competição é um elemento importante na qualidade e no preço dos serviços, devendo ser assegurada e estimulada”, diz Veridiana.

Mais informações no Estado de hoje (“Competição dá sobrevida à telefonia fixa no País“, p. B4).

