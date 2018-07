A Totvs, maior empresa brasileira de software, anunciou ontem (22/7) a compra da Datasul por cerca de R$ 700 milhões em dinheiro e ações. Juntas, as duas empresas terão 40% do mercado brasileiro de sistemas de gestão empresarial (ERP, na sigla em inglês), de acordo com estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), ficando à frente das concorrentes internacionais SAP (com 23%) e Oracle (17%).

“O grande desafio será gerenciar as marcas e manter os milhares de clientes da Datasul”, disse o professor Fernando Meirelles, da FGV. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os acionistas da Datasul receberão R$ 480 milhões em dinheiro, sendo parte em dividendos, e 4,464 milhões em novas ações ordinárias da Totvs, o que equivale a 14,3% da companhia. Na segunda-feira, antes do anúncio da compra, as ações da Totvs fecharam cotadas a R$ 49,50, avaliando o bloco de ações em cerca de R$ 220 milhões.

A Makira, uma controlada da Totvs, irá incorporar a Datasul e, posteriormente, será incorporada pela Totvs. As empresas não comentaram a operação, que ainda precisa receber aprovação final dos conselhos de administração das companhias e ser votada em assembléias gerais de acionistas. As assembléias devem acontecer em cerca de 30 dias.

Antes da compra da Datasul, a Totvs, que teve origem na Microsiga, incorporou outras duas concorrentes importantes, a Logocenter e a RM Sistemas. “O desafio agora é 10 vezes maior, por causa do tamanho da Datasul”, afirmou Meirelles. “A Logocenter tinha pouco mais de uma centena de clientes e a Datasul tem alguns milhares.” Ele apontou ainda diferenças de cultura empresarial entre os dois grupos, em atividades importantes como o desenvolvimento de software e a política de canais de vendas. O ERP integra os sistemas utilizados por diversas áreas das empresas, como comercial, financeira, industrial, administrativa e de recursos humanos.

Mais informações no Estado de hoje (“Totvs anuncia aquisição da Datasul por R$ 700 milhões“, p. B16).