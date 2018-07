Em 1984, as operações de telefonia local da AT&T foram transformadas em sete empresas independentes, chamadas Baby Bells: Pacific Telesis (PacTel), US West, Ameritech, Southwestern Bell, BellSouth, Bell Atlantic e Nynex. Depois de mais de duas décadas de concentração, as empresas voltaram a se reunir em três: AT&T, Verizon e Qwest, conforme mostra a figura acima. Uma versão maior pode ser vista no site da Free Press.

Joel Johnston, do blog BB Gadgets (em inglês), quer criar um diagrama mais completo, incluindo as pequenas operadoras regionais.

No Brasil, quando o Sistema Telebrás foi privatizado em 1998, a idéia era que o movimento de fusões e aquisições levasse à criação de quatro grandes grupos, ao redor das concessionárias fixas (Oi, Brasil Telecom, Telefônica e Embratel), que competiriam entre si.

Quase 10 anos depois, a concorrência na telefonia fixa acabou se mostrando muito limitada e, mesmo assim, empresas e governo pensam em ir além no processo de concentração, unindo, por exemplo, a Oi e a Brasil Telecom.