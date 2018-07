Na quarta-feira passada, a Portugal Telecom protagonizou dois grandes negócios no mercado brasileiro de telecomunicações. A empresa saiu da Vivo, vendendo sua participação na empresa para a Telefônica por 7,5 bilhões de euros, e entrou no bloco de controle da Oi, comprando 22,4% por até 3,7 bilhões de euros.

A Telefônica planeja unir a Vivo à Telesp, concessionária de telefonia de São Paulo, projetando sinergias de até 3,9 bilhões de euros. A Oi recebe um reforço de caixa para reduzir seu endividamento e investir – além de ganhar um acionista com conhecimento de operação.

O movimento representa o início de mais uma onda de consolidação no mercado brasileiro de telecomunicações, e coloca pressão sobre outros atores do setor. A Claro e a Embratel, que pertencem ao bilionário mexicano Carlos Slim, já começaram um movimento para unir as operações, ainda não anunciado oficialmente, que deve se acelerar para fazer frente aos espanhóis.

“A grande questão é qual será a reação dos mexicanos e da Vivendi (dona da GVT)”, destaca Luis Minoru Shibata, diretor de consultoria da PromonLogicalis. Carlos Slim disputa com os espanhóis a liderança do mercado latino-americano de telecomunicações e, no Brasil, acabou ficando em terceiro lugar, depois da Telefônica e da Oi, em faturamento.

Nesse mercado de operações integradas fixo-móveis, sobraram a TIM, que não tem rede de telefonia fixa local, e a GVT, que não tem celular. Alguns analistas especulam sobre a união dessas duas empresas.

Amos Genish, presidente da GVT, afirma que a prioridade da operadora hoje não é a telefonia móvel, mas a TV paga, serviço que também não está presente em seu portfólio. Mesmo assim, a GVT resolveu aumentar de R$ 1,1 bilhão para R$ 1,5 bilhão seu plano de investimento para este ano, prevendo uma Telefônica e uma Oi mais fortes.

“A consolidação do mercado não acabou”, afirma Luciana Leocadio, analista-chefe da Ativa Corretora. “O Brasil é um dos mercados com maior potencial de crescimento.”

Mais informações no Estado de hoje (“Teles entram em nova onda de fusões“, p. B13).

