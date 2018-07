“Tenho perdido um pouco de sono nisso”, disse o diretor da IBM Global Financing, John Callies (foto), sobre as notícias de instituições financeiras americanas nos últimos dias. O Banco IBM oferece crédito para a compra de produtos e serviços de tecnologia, da empresa ou de parceiros. “Não financiamos coisas esotéricas. Não financiamos imóveis, não vendemos hipotecas e não investimos em conduítes (papéis derivados de hipotecas).” Mesmo assim, as instituições financeiras são grandes clientes da IBM.

A crise financeira tem feito os clientes da IBM procurarem mais arrendamento mercantil. “Clientes que sempre investiram em tecnologia com recursos próprios começaram a nos procurar”, disse Callies, que esteve no Brasil durante esta semana. Houve um grande aumento na procura por sale-leaseback (refinanciamento de ativos de tecnologia da informação) por parte de bancos dos Estados Unidos, Japão e Europa, como forma de captar recursos.

No primeiro semestre, um dos cinco maiores bancos do mundo fechou um contrato de sale-leaseback de US$ 200 milhões com a IBM. Outro banco, também na lista dos cinco maiores, negocia um acordo que pode chegar ao dobro.

