A Gerusa Marques escreveu, no Estado de hoje (6/10):

“O governo prevê gastar R$ 3 bilhões em seu projeto de banda larga pública. Esse é o valor calculado pelo secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Rogério Santanna, para o caso de o governo ter que construir toda a infraestrutura – inclusive as ramificações – para levar acesso a escolas rurais, postos de saúde e delegacias de polícia. A proposta do plano de banda larga deve ser entregue ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva até 10 de novembro.

Santanna já havia antecipado, na semana passada, que a previsão era de gastos de R$ 1,1 bilhão apenas para montar a infraestrutura principal usando as redes da Petrobrás, Eletrobrás e Eletronet (empresa falida que tem a Eletrobrás como acionista). Faltaria então ligar essas redes aos 135 mil pontos prioritários do programa de inclusão digital. Ele disse que a decisão de usar a Telebrás no projeto ainda não foi tomada, mas acrescentou que, na sua opinião, a empresa reúne as condições para assumir a gerência dessa infraestrutura porque é uma empresa que já está pronta e que tem ações na bolsa.”