A Oi resolveu antecipar para amanhã (19/10), a partir das 16 horas, o início de suas operações de telefonia móvel na região metropolitana de São Paulo. Com isso, a operadora ampliou em cinco dias, para a região, o prazo de sua campanha de chamadas grátis, em que o cliente recebe bônus de R$ 20 por dia para usar em ligações para telefones fixos, celulares da Oi, torpedos para qualquer operadora e ligações de longa distância com o código 31 para telefones da Oi. A estréia da empresa no restante do Estado continua marcada para o próximo dia 24.

“Estamos ampliando o benefício do bônus para a grande São Paulo, com a abertura do sinal de voz neste domingo, porque queremos estar presentes em ainda mais aparelhos desbloqueados”, afirmou, em comunicado, Roderlei Generali, diretor de Mercado para São Paulo. Segundo a empresa, foram vendidos mais de 700 mil chips pré-pagos no Estado.

A promoção de chamadas grátis, sem obrigação de compra de créditos, tem duração de três meses. Depois disso, os usuários poderão continuar a receber os bônus diários por nove meses, se fizerem uma recarga mensal de R$ 10. A empresa vende chips pré-pagos por R$ 20 e tem uma embalagem promocional com dois chips por R$ 31. Segundo a empresa, os chips estão disponíveis em mais de 100 mil pontos-de-venda, que incluem grandes varejistas como C&A, Extra, Wal-Mart, Pernambucanas e Fast Shop.

Mais informações no Estado de hoje (“Oi antecipa estréia em São Paulo“, p. B19).