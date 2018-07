O professor Nicholas Negroponte, co-fundador do Media Lab, do Massachusetts Institute of Technology (MIT), tem uma questão política importante para resolver, nos seus planos de trazer o laptop de US$ 100 para o Brasil.

Ontem (5/12), a Intel, maior fabricante de semicondutores no mundo, anunciou que duas empresas brasileiras — a Positivo Informática e a CCE — vão fabricar o Classmate PC (foto), laptop educacional de baixo custo que foi criado para concorrer com o computador do professor Negroponte. Para fabricar o laptop de US$ 100, foi contratada a empresa Quanta, de Taiwan.

“A fabricação local faz parte da negociação”, afirmou José Luiz Aquino, assessor especial da Presidência da República, que participou ontem de evento da Intel em São Paulo.

Segundo Aquino, durante 2007 o governo vai testar os laptops da Intel, do professor Negroponte e uma terceira opção, chamada Mobilis, da empresa indiana Encore, para saber se dar laptops para estudantes funciona.

Ao se associar a fabricantes locais, a Intel torna o programa de Negroponte, chamado Um Laptop por Criança (OLPC, na sigla em inglês), mais vulnerável à crítica que ele seria prejudicial à indústria local.

O Classmate deve custar US$ 400 no lançamento, previsto para março de 2007, e o XO, do professor Negroponte, US$ 150. A previsão para o XO é julho.

